Squads Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 20.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

148

MI
MI

147

Playing

KKR
KKR
MI
MI
First TeamSecond Team
Rickelton Ryan

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Jacks Will

batsman

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Bench

KKR
KKR
MI
MI
First TeamSecond Team
Kamra Daksh

no information yet

Bawa Raj Angad

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder