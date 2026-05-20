Squads Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 20.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahane Ajinkya
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Allen Finn
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Green Cameron
all rounder
Yadav Suryakumar
batsman
Powell Rovman
all rounder
Varma Tilak
batsman
Pandey Manish
batsman
Pandya Hardik
all rounder
Singh Rinku
batsman
Jacks Will
batsman
Narine Sunil
all rounder
Chahar Deepak
bowler
Roy Anukul
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Sharma Raghu
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sharma Rohit
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Thakur Shardul
all rounder
Arora Vaibhav
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Chakravarthy Varun
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Tripathi Rahul
batsman
Bhagat Krish
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Deep Akash
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Bawa Raj Angad
all rounder
Malik Umran
bowler
Boult Trent
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Pathirana Matheesha
bowler
Kumar Ashwani
batsman
Rana Harshit
bowler
Malewar Danish
batsman
Ranjan Sarthak
batsman
Markande Mayank
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Saini Navdeep
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Seifert Tim
wicket keeper
Santner Mitchell
all rounder
Solanki Prashant
bowler