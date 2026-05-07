Squads Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 07.05.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

209

RCB
RCB

203

Playing

LSG
LSG
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Ahmed Shahbaz

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Yadav Prince

no information yet

David Tim

batsman

Choudhary M

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

LSG
LSG
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Chouhan Kanishk

no information yet

Breetzke Matthew

wicket keeper

Deswal Satvik

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Tiwari Naman

no information yet