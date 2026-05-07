Squads Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 07.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marsh Mitchell
all rounder
Kohli Virat
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Padikkal Devdutt
batsman
Markram Aiden
all rounder
Patidar Rajat
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Sharma Jitesh
wicket keeper
Raghuwanshi Akshat
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Singh Himmat
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Ahmed Shahbaz
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Shami Mohammed
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Yadav Prince
no information yet
Sharma Suyash
bowler
Yadav Mayank
bowler
David Tim
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Siddharth Manimaran
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Khan Avesh
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Badoni Ayush
batsman
Chouhan Kanishk
no information yet
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dayal Yash
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Deswal Satvik
no information yet
Inglis Josh
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Khan Mohsin
bowler
Malhotra Vihaan
batsman
Nortje Anrich
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Singh Akash Maharaj
no information yet
Singh Abhinandan
no information yet
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Tiwari Naman
no information yet
Thushara Nuwan
bowler