Match details Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 12.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

222

RCB
RCB

240

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 12, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Wankhede Stadium, Mumbai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mumbai Indians Squad

PlayersSharma Rohit, Rickelton Ryan, Yadav Suryakumar, Varma Tilak, Pandya Hardik, Dhir Naman, Santner Mitchell, Thakur Shardul, Bumrah Jasprit, Boult Trent, Rutherford Sherfane, Markande Mayank, Bosch Corbin, Bawa Raj Angad, Kumar Ashwani, Sharma Raghu
BenchAnkolekar Atharva, Chahar Deepak, De Kock Quinton, Ghazanfar Allah Mohammad, Jacks Will, Malewar Danish, Minz Robin, Rawat Mayank, Salahuddin Izhar Mohammed

Royal Challengers Bengaluru Squad

PlayersKohli Virat, Salt Phil, Padikkal Devdutt, Patidar Rajat, Sharma Jitesh, Shepherd Romario, Pandya Krunal, Kumar Bhuvneshwar, Duffy Jacob, Salam Rasikh, Sharma Suyash, David Tim, Iyer Venkatesh, Bethell Jacob, Singh Swapnil, Yadav Mangesh
BenchChouhan Kanishk, Cox Jordan, Dayal Yash, Deswal Satvik, Hazlewood Josh, Malhotra Vihaan, Ostwal Vicky, Singh Abhinandan, Thushara Nuwan

Venue Guide

StadiumWankhede Stadium
CityMumbai
Capacity45000
EndsGarware Pavilion End
Hosts toTata End