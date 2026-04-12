Squads Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 12.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

222

RCB
RCB

240

Playing

MI
MI
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Rickelton Ryan

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

David Tim

batsman

Bosch Corbin

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

MI
MI
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Chouhan Kanishk

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Deswal Satvik

no information yet

Jacks Will

batsman

Minz Robin

wicket keeper

Rawat Mayank

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet