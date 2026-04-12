Squads Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 12.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Rohit
batsman
Kohli Virat
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Salt Phil
wicket keeper
Yadav Suryakumar
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Varma Tilak
batsman
Patidar Rajat
batsman
Pandya Hardik
all rounder
Sharma Jitesh
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Duffy Jacob
bowler
Boult Trent
bowler
Salam Rasikh
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Sharma Suyash
bowler
Markande Mayank
bowler
David Tim
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Kumar Ashwani
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Yadav Mangesh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Chouhan Kanishk
no information yet
Chahar Deepak
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Dayal Yash
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Jacks Will
batsman
Hazlewood Josh
bowler
Malewar Danish
batsman
Malhotra Vihaan
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Ostwal Vicky
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Singh Abhinandan
no information yet
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Thushara Nuwan
bowler