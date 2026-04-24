Squads Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 24.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kohli Virat
batsman
Gill Shubman
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Patidar Rajat
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
David Tim
batsman
Holder Jason
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Khan Rashid
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Suthar Manav
bowler
Sharma Suyash
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Salam Rasikh
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Rawat Anuj
wicket keeper
Yadav Mangesh
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Chouhan Kanishk
no information yet
Banton Tom
batsman
Dayal Yash
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Kishore Sai
bowler
Duffy Jacob
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Malhotra Vihaan
batsman
Raj Prithvi
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Sharma Ashok
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Wood Luke
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Yadav Jayant
bowler