Squads Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 24.04.2026

T20M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
RCB

206

GT
GT

205

Playing

RCB
RCB
GT
GT
First TeamSecond Team
Buttler Jos

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Holder Jason

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

RCB
RCB
GT
GT
First TeamSecond Team
Chouhan Kanishk

no information yet

Banton Tom

batsman

Deswal Satvik

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Wood Luke

bowler