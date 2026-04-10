Squads Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 10.04.2026

T20Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
RR

202

RCB
RCB

201

Playing

RR
RR
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Jurel Dhruv

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

David Tim

batsman

Sharma Jitesh

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Singh Abhinandan

no information yet

Bethell Jacob

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Bench

RR
RR
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Deswal Satvik

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder