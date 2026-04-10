Squads Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jurel Dhruv
wicket keeper
Salt Phil
wicket keeper
Jaiswal Yashasvi
batsman
Kohli Virat
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Padikkal Devdutt
batsman
Parag Riyan
all rounder
Patidar Rajat
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
David Tim
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Sharma Jitesh
wicket keeper
Jadeja Ravindra
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Archer Jofra
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Burger Nandre
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Singh Abhinandan
no information yet
Sharma Sandeep
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Chouhan Kanishk
no information yet
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Iyer Venkatesh
all rounder
Singh Ravi
no information yet
Salam Rasikh
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sharma Suyash
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Curran Sam
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Dubey Shubham
batsman
Dayal Yash
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Milne Adam
bowler
Duffy Jacob
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Malhotra Vihaan
batsman
Punja Yash Raj
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sen Kuldeep
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Yadav Mangesh
all rounder