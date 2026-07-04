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Meiyappan, Karthik Palaniapan
United Arab Emirates
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Fuller, James
New Zealand
Tahir, Imran
South Africa
Rossington, Adam
England
Brathwaite, Carlos
Barbados
Pradeep, Nuwan
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Asalanka, Charith
Shamaaz, Mohammed
Lakshan, Dhananjaya
Theekshana, Morawakage Maheesh
Roy, Jason
Thushara, Nuwan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Rajapaksa, Bhanuka
van der Dussen, Rassie
Ngarava, Richard
Perera, Thisara
Bravo, Darren
Trinidad and Tobago
Webster, Tion
Malan, Dawid
Duckett, Ben
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Ahmad, Fareed
Khan, Mohammad Azam
Pakistan
Ali, Hasan
Adair, Mark
Ireland
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Pathan, Yusuf
India
Dooley, Patrick
Australia
Brown, Josh
Dananjaya, Akila
Potts, Matty
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Hobson, Nick
Ali, Sabir
Pretorius, Migael
Sanketh, Garuka
Munsey, George
Scotland
Sole, Chris
Cook, Sam
Chad
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Evans, Laurie
Walker, Roman
Whiteley, Ross
Eskinazi, Stevie
Pepper, Michael-Kyle
Lynn, Chris
Bopara, Ravi
Brookes, Henry
Shinwari, Samiullah
Farazuddin, Mohammed
Shetty, Adhitya
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Khan, Matiullah
Thomas, Oshane
Jamaica
Perera, Angelo
Shah, Khalid
Herft, Kobe
Smith, Kai
Patel, Munaf
Khan, Aayan Afzal
United arab emirates
Shahzad, Mohammad