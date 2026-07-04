Chennai Braves Cricket Team Players

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Chennai Braves

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Tahir, Imran

South Africa

Rossington, Adam

England

Brathwaite, Carlos

Barbados

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

van der Dussen, Rassie

South Africa

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Perera, Thisara

Sri Lanka

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Malan, Dawid

England

Duckett, Ben

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Adair, Mark

Ireland

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Pathan, Yusuf

India

Dooley, Patrick

Australia

Brown, Josh

Australia

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Potts, Matty

England

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Hobson, Nick

Australia

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Pretorius, Migael

South Africa

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Cook, Sam

Chad

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Evans, Laurie

England

Walker, Roman

England

Whiteley, Ross

England

Eskinazi, Stevie

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Brookes, Henry

England

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Khan, Matiullah

Pakistan

Thomas, Oshane

Jamaica

Perera, Angelo

Sri Lanka

Shah, Khalid

Herft, Kobe

Smith, Kai

United Arab Emirates

Patel, Munaf

India

Khan, Aayan Afzal

United arab emirates

Shahzad, Mohammad

Afghanistan