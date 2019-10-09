Srinivas Reddy News

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Tournaments
Players
PKL 2019 | Told players to play for respect, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Told players to play for respect, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Very disappointing performance, especially by the defence, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Very disappointing performance, especially by the defence, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Happy that I contributed but not pleased with the result, says Nilesh Salunke

PKL 2019 | Happy that I contributed but not pleased with the result, says Nilesh Salunke

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence helped us come back into the match, states Srinivas Reddy

PKL 2019 | Defence helped us come back into the match, states Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We are working on mistakes committed so far this season, states Srinivas Reddy

PKL 2019 | We are working on mistakes committed so far this season, states Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Proud of the way we came back after the early setback, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Proud of the way we came back after the early setback, says Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Errors in the dying minutes cost us, believes Srinivas Reddy

PKL 2019 | Errors in the dying minutes cost us, believes Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence was continuously unsuccessful for us, says Deepak Niwas Hooda

PKL 2019 | Defence was continuously unsuccessful for us, says Deepak Niwas Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | Bengaluru Bulls got an early lead and didn’t allow us to come back, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Bengaluru Bulls got an early lead and didn’t allow us to come back, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence wasn’t on same page today, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Defence wasn’t on same page today, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Our defence and offence played with patience and calculation, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Our defence and offence played with patience and calculation, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence didn’t work against Dabang Delhi, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Defence didn’t work against Dabang Delhi, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | All our players are contributing to the win, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | All our players are contributing to the win, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Deepak Niwas Hooda stresses on importance of having good start

PKL 2019 | Deepak Niwas Hooda stresses on importance of having good start

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  • kabaddi
PKL 2019 | Sandeep Dhull has calibre to represent India going forward, believes Srinivas Reddy

PKL 2019 | Sandeep Dhull has calibre to represent India going forward, believes Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | Sandeep Dhull’s last tackle was game-changing, says Srinivas Reddy

PKL 2019 | Sandeep Dhull’s last tackle was game-changing, says Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | The players are hungry to prove themselves on the mat, reveals Srinivas Reddy

PKL 2019 | The players are hungry to prove themselves on the mat, reveals Srinivas Reddy

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  • kabaddi
PKL 2019 | We pick our squad after assessing opponents, reveals Srinivas Reddy

PKL 2019 | We pick our squad after assessing opponents, reveals Srinivas Reddy

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Kabaddi is not carrom, it’s a tackle sport and is played like this, says Srinivas Reddy

Kabaddi is not carrom, it’s a tackle sport and is played like this, says Srinivas Reddy

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