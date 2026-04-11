Match details Chennai Super Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

212

DC
DC

189

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Delhi Capitals won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 11, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Mhatre Ayush, Khan Sarfaraz, Dube Shivam, Brevis Dewald, Overton Jamie, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Singh Gurjapneet, Ahmed Khaleel, Short Matt, Hosein Akeal, Sharma Kartik, Veer Prashant, Henry Matt
BenchChahar Rahul, Choudhary Mukesh, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Khan Aman Hakim, Patel Urvil

Delhi Capitals Squad

PlayersNissanka Pathum, Rahul KL, Rizvi Sameer, Patel Axar, Miller David, Stubbs Tristan, Nabi Aquib, Ngidi Lungi, Yadav Kuldeep Singh, Natarajan Thangarasu, Kumar Mukesh, Nigam Vipraj, Sharma Ashutosh, Nair Karun, Chameera Dushmantha, Rana Nitish
BenchDuckett Ben, Jamieson Kyle, Mandal Ajay Jadav, Parikh Sahil, Porel Abhishek, Shaw Prithvi, Starc Mitchell, Tiwari Madhav, Vijay Tripurana

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End