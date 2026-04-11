Squads Chennai Super Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Rahul KL
batsman
Mhatre Ayush
no information yet
Rizvi Sameer
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Patel Axar
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Miller David
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Overton Jamie
bowler
Nabi Aquib
bowler
Ahmad Noor
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Natarajan Thangarasu
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Short Matt
all rounder
Nigam Vipraj
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Nair Karun
batsman
Veer Prashant
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Henry Matt
bowler
Rana Nitish
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Chahar Rahul
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Choudhary Mukesh
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Parikh Sahil
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Starc Mitchell
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Tiwari Madhav
no information yet
Patel Urvil
wicket keeper
Vijay Tripurana
bowler