Squads Chennai Super Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

212

DC
DC

189

Playing

CSK
CSK
DC
DC
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Mhatre Ayush

no information yet

Patel Axar

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Short Matt

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Nair Karun

batsman

Veer Prashant

all rounder

Bench

CSK
CSK
DC
DC
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Dhoni MS

wicket keeper

Parikh Sahil

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper