Squads Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 27.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

75

RCB
RCB

77

Playing

DC
DC
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Parikh Sahil

all rounder

Rahul KL

batsman

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Patel Axar

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

DC
DC
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Chouhan Kanishk

no information yet

Deswal Satvik

no information yet

Nair Karun

batsman

Salt Phil

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet