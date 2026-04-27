Squads Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 27.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Parikh Sahil
all rounder
Kohli Virat
batsman
Rahul KL
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Rana Nitish
batsman
Patidar Rajat
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
David Tim
batsman
Miller David
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Patel Axar
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Sharma Suyash
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Salam Rasikh
bowler
Nabi Aquib
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Sharma Ashutosh
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Nigam Vipraj
all rounder
Yadav Mangesh
all rounder
Vijay Tripurana
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Porel Abhishek
wicket keeper
Iyer Venkatesh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Duckett Ben
wicket keeper
Chouhan Kanishk
no information yet
Kumar Mukesh
bowler
Dayal Yash
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Deswal Satvik
no information yet
Nair Karun
batsman
Duffy Jacob
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Malhotra Vihaan
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Shaw Prithvi
batsman
Singh Abhinandan
no information yet
Starc Mitchell
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet
Thushara Nuwan
bowler