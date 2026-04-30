Squads Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 30.04.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

158

RCB
RCB

155

Playing

GT
GT
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

GT
GT
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Chouhan Kanishk

no information yet

Deswal Satvik

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Wood Luke

bowler