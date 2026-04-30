Squads Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 30.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Kohli Virat
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Padikkal Devdutt
batsman
Holder Jason
all rounder
Patidar Rajat
batsman
Khan Shahrukh
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
David Tim
batsman
Khan Rashid
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Sharma Suyash
bowler
Suthar Manav
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Rawat Anuj
wicket keeper
Yadav Mangesh
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Khejroliya Kulwant
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Chouhan Kanishk
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Dayal Yash
bowler
Kishore Sai
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Duffy Jacob
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Malhotra Vihaan
batsman
Raj Prithvi
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Sharma Ashok
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Wood Luke
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Yadav Jayant
bowler