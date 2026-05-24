Squads Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 24.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

163

DC
DC

203

Playing

KKR
KKR
DC
DC
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Dahiya Tejasvi

no information yet

Porel Abhishek

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Parakh Sahil

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Patel Axar

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Bench

KKR
KKR
DC
DC
First TeamSecond Team
Kamra Daksh

no information yet

Duckett Ben

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Ravindra Rachin

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper