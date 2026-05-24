Squads Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahane Ajinkya
batsman
Rahul KL
batsman
Dahiya Tejasvi
no information yet
Porel Abhishek
wicket keeper
Green Cameron
all rounder
Parakh Sahil
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Pandey Manish
batsman
Miller David
batsman
Singh Rinku
batsman
Patel Axar
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Sharma Ashutosh
batsman
Roy Anukul
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet
Tyagi Kartik
bowler
Nabi Aquib
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Starc Mitchell
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Vijay Tripurana
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Arora Vaibhav
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Rana Nitish
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Deep Akash
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Duckett Ben
wicket keeper
Malik Umran
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Nair Karun
batsman
Rana Harshit
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Nissanka Pathum
batsman
Saini Navdeep
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Solanki Prashant
bowler