Squads Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 17.05.2026

T20HPCA Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

199

RCB
RCB

222

Playing

PBKS
PBKS
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Singh Prabhsimran

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Vinod Vishnu

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Bench

PBKS
PBKS
RCB
RCB
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Deswal Satvik

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Nishad Vishal

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Wadhera Nehal

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder