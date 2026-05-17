Squads Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 17.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Arya Priyansh
batsman
Kohli Virat
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Shedge Suryansh
batsman
David Tim
batsman
Singh Shashank
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Sharma Suyash
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Vinod Vishnu
wicket keeper
Singh Abhinandan
no information yet
Dubey Praveen
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Khan Musheer
batsman
Chouhan Kanishk
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Dayal Yash
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Jansen Marco
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Malhotra Vihaan
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Thakur Yash
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Wadhera Nehal
all rounder
Yadav Mangesh
all rounder