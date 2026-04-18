Squads Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 18.04.2026

T20M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
RCB

175

DC
DC

179

Playing

RCB
RCB
DC
DC
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Salt Phil

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Nair Karun

batsman

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

RCB
RCB
DC
DC
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Chouhan Kanishk

no information yet

Deswal Satvik

no information yet

Parikh Sahil

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet