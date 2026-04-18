Squads Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 18.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kohli Virat
batsman
Rahul KL
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Patidar Rajat
batsman
Patel Axar
all rounder
Sharma Jitesh
wicket keeper
Miller David
batsman
David Tim
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Sharma Suyash
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Salam Rasikh
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Sharma Ashutosh
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Nair Karun
batsman
Ostwal Vicky
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Rana Nitish
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Chouhan Kanishk
no information yet
Jamieson Kyle
bowler
Dayal Yash
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Deswal Satvik
no information yet
Parikh Sahil
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Porel Abhishek
wicket keeper
Malhotra Vihaan
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Singh Abhinandan
no information yet
Starc Mitchell
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet
Thushara Nuwan
bowler
Vijay Tripurana
bowler