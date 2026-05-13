Squads Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 13.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Patidar Rajat
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Green Cameron
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Singh Rinku
batsman
David Tim
batsman
Pandey Manish
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Narine Sunil
all rounder
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Roy Anukul
all rounder
Hazlewood Josh
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Duffy Jacob
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Saini Navdeep
bowler
Yadav Mangesh
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
Shepherd Romario
all rounder
Dahiya Tejasvi
no information yet
Singh Swapnil
all rounder
Dubey Saurabh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Chouhan Kanishk
no information yet
Chakravarthy Varun
bowler
Dayal Yash
bowler
Deep Akash
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Kamra Daksh
no information yet
Malhotra Vihaan
batsman
Malik Umran
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Pathirana Matheesha
bowler
Sharma Suyash
bowler
Rana Harshit
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Ranjan Sarthak
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Ravindra Rachin
all rounder