Squads Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 13.05.2026

T20Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
RCB

194

KKR
KKR

192

Playing

RCB
RCB
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

David Tim

batsman

Iyer Venkatesh

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Bench

RCB
RCB
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Chouhan Kanishk

no information yet

Deswal Satvik

no information yet

Kamra Daksh

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder