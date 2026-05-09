Squads Rajasthan Royals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 09.05.2026

T20Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
RR

152

GT
GT

229

Playing

RR
RR
GT
GT
First TeamSecond Team
Jurel Dhruv

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Holder Jason

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Bench

RR
RR
GT
GT
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Curran Sam

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Wood Luke

bowler

Singh Yudhvir

all rounder