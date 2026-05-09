Squads Rajasthan Royals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 09.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jaiswal Yashasvi
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Gill Shubman
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
Jadeja Ravindra
all rounder
Holder Jason
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Khan Rashid
bowler
Archer Jofra
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Siraj Mohammed
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Kishore Sai
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Tewatia Rahul
all rounder
Milne Adam
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Singh Ravi
no information yet
Phillips Glenn
all rounder
Bishnoi Ravi
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Mishra Sushant
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Burger Nandre
bowler
Banton Tom
batsman
Curran Sam
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Parag Riyan
all rounder
Raj Prithvi
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Sharma Ashok
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Sharma Ishant
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Suthar Manav
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Wood Luke
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Yadav Jayant
bowler
Singh Yudhvir
all rounder