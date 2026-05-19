Squads Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 19.05.2026

T20Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
RR

225

LSG
LSG

220

Playing

RR
RR
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Marsh Mitchell

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Pant Rishabh

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Ahmed Shahbaz

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Yadav Prince

no information yet

Sharma Brijesh

no information yet

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Singh Yudhvir

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Bench

RR
RR
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder

Tiwari Naman

no information yet

Singh Ravi

no information yet