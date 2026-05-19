Squads Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 19.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Marsh Mitchell
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Pant Rishabh
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Dubey Shubham
batsman
Ahmed Shahbaz
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Khan Mohsin
bowler
Archer Jofra
bowler
Yadav Mayank
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Mishra Sushant
bowler
Yadav Prince
no information yet
Sharma Brijesh
no information yet
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Punja Yash Raj
no information yet
Inglis Josh
wicket keeper
Singh Yudhvir
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Perala Aman Rao
batsman
Siddharth Manimaran
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Singh Himmat
batsman
Parag Riyan
all rounder
Kulkarni Arshin
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Burger Nandre
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Deshpande Tushar
bowler
Khan Avesh
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Markram Aiden
all rounder
Jadeja Ravindra
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Raghuwanshi Akshat
batsman
Milne Adam
bowler
Shami Mohammed
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Tiwari Naman
no information yet
Singh Ravi
no information yet