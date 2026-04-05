Navdeep Saini News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
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AI Simulation, CDK vs EDR | Central Delhi Kings beat East Delhi Riders by five wickets to reach DPL 2025 final

AI Simulation, CDK vs EDR | Central Delhi Kings beat East Delhi Riders by five wickets to reach DPL 2025 final

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EDR vs PD6, Review | East Delhi Riders move to table top with 21-run win against Purani Delhi 6

EDR vs PD6, Review | East Delhi Riders move to table top with 21-run win against Purani Delhi 6

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AI Simulation, EDR vs PD6 | East Delhi Riders move to top spot in DPL 2025, beat Purani Delhi 6 by five runs

AI Simulation, EDR vs PD6 | East Delhi Riders move to top spot in DPL 2025, beat Purani Delhi 6 by five runs

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  • cricket
EDR vs PD6, Review । East Delhi Riders move to table top with five-wicket win against Purani Delhi 6

EDR vs PD6, Review । East Delhi Riders move to table top with five-wicket win against Purani Delhi 6

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  • cricket
Duleep Trophy | Twitter buzzes as Akash Deep gets trapped in Pant, Musheer, and Saini’s 'Bermuda Triangle'

Duleep Trophy | Twitter buzzes as Akash Deep gets trapped in Pant, Musheer, and Saini’s 'Bermuda Triangle'

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Duleep Trophy | Twitter stunned as Saini's inducking peach beats Gill all hands up to rattle off-stump

Duleep Trophy | Twitter stunned as Saini's inducking peach beats Gill all hands up to rattle off-stump

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Ravindra Jadeja released, Siraj and Malik out for Duleep Trophy first round

Ravindra Jadeja released, Siraj and Malik out for Duleep Trophy first round

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IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter reacts to Livingstone's cheeky smile after Saini shatters his stumps

IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter reacts to Livingstone's cheeky smile after Saini shatters his stumps

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IPL 2023, Rajasthan Royals Preview | Sanju Samson & Co. look ready to seek the lost crown

IPL 2023, Rajasthan Royals Preview | Sanju Samson & Co. look ready to seek the lost crown

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Navdeep Saini to miss New Zealand A series and Duleep Trophy with groin injury, replaced by Rishi Dhawan

Navdeep Saini to miss New Zealand A series and Duleep Trophy with groin injury, replaced by Rishi Dhawan

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WATCH | India’s Navdeep Saini takes five-wicket haul on his County Championship debut with Kent

WATCH | India’s Navdeep Saini takes five-wicket haul on his County Championship debut with Kent

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Navdeep Saini joins Kent, becomes fifth Indian to play County Championship this season

Navdeep Saini joins Kent, becomes fifth Indian to play County Championship this season

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IPL 2022 | Will be most focused on observing Tent Boult go about his business, says Navdeep Saini

IPL 2022 | Will be most focused on observing Tent Boult go about his business, says Navdeep Saini

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IND vs SA | Jayant Yadav replaces Washington Sundar for South Africa ODI series

IND vs SA | Jayant Yadav replaces Washington Sundar for South Africa ODI series

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IPL 2021 | Royal Challenger Bangalore vs Mumbai Indians - BONS Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Royal Challenger Bangalore vs Mumbai Indians - BONS Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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SL vs IND | Ruturaj and Devdutt will be disappointed with their displays but will learn, states Paras Mhambrey

SL vs IND | Ruturaj and Devdutt will be disappointed with their displays but will learn, states Paras Mhambrey

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Redemption the overarching theme as ‘second string' India aim to conquer Lankan Soil

Redemption the overarching theme as ‘second string' India aim to conquer Lankan Soil

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In or out - Rating every Indian probable's World T20 chances based on their IPL 2021 showing

In or out - Rating every Indian probable's World T20 chances based on their IPL 2021 showing

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Takeaways from India’s squad announcement ft. Saini’s unjust omission and the never-ending Rahul rope

Takeaways from India’s squad announcement ft. Saini’s unjust omission and the never-ending Rahul rope

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The Extensive IPL 2021 Preview | Royal Challengers Bangalore edition ft. New season, rinse, repeat

The Extensive IPL 2021 Preview | Royal Challengers Bangalore edition ft. New season, rinse, repeat

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IND vs ENG | India must play Kuldeep and Chahal in the spin department, urges Aakash Chopra

IND vs ENG | India must play Kuldeep and Chahal in the spin department, urges Aakash Chopra

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IND vs ENG | Suryakumar Yadav should replace Dhawan; Kohli should open with Rahul, says Gautam Gambhir

IND vs ENG | Suryakumar Yadav should replace Dhawan; Kohli should open with Rahul, says Gautam Gambhir

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Reports | Shami, Saini set to join team for 3rd Test, Pant and Suryakumar likely for T20Is

Reports | Shami, Saini set to join team for 3rd Test, Pant and Suryakumar likely for T20Is

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Captain asked me if I could bowl with injury, I said ‘yes’ without second thoughts, reveals Navdeep Saini

Captain asked me if I could bowl with injury, I said ‘yes’ without second thoughts, reveals Navdeep Saini

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Chuck, Marry and Frill | Who RCB should let go and retain ahead of IPL 2021

Chuck, Marry and Frill | Who RCB should let go and retain ahead of IPL 2021

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IND vs AUS | Gabba Day 1 Talking Points: India’s bowling gems and Australia’s batting frailties

IND vs AUS | Gabba Day 1 Talking Points: India’s bowling gems and Australia’s batting frailties

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IND vs AUS | Navdeep Saini monitored by the medical team for groin pain, reveals BCCI

IND vs AUS | Navdeep Saini monitored by the medical team for groin pain, reveals BCCI

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