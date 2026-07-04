London Spirit Cricket Team Players

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London Spirit

Rossington, Adam

England

Wade, Matthew

Australia

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Dawson, Liam

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Gleeson, Richard

England

Carlson, Kiran

England

Mitchell, Daryl

New Zealand

Wood, Mark

England

Marsh, Mitchell

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Inglis, Josh

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Mills, Tymal

England

Milne, Adam

New Zealand

Brevis, Dewald

South Africa

Turner, Ashton

Australia

Douthwaite, Daniel

England

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Crawley, Zak

England

Pope, Ollie

England

McDermott, Ben

Australia

Wood, Luke

England

Fisher, Matthew

England

Critchley, Matt

England

Prest, Thomas James

USA

Rew, James

England

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

Willey, David

England

Livingstone, Liam

England

Jennings, Keaton

England

Overton, Jamie

England

Worrall, Daniel

Australia

Smith, Jamie Luke

England

Taylor, Matt

England

Bairstow, Jonny

England

Chohan, Jafer

England

Wood, Chris

England

Simpson, John

England

Higgins, Ryan

England

Cracknell, Joe

England

Cullen, Blake

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Reece, Luis

England

Madsen, Wayne

South Africa

Hose, Adam

England

Bell-Drummond, Daniel

England

Bopara, Ravi

England

Crocombe, Henry T

England

Coles, James Matthew

England

Dickson, Sean

South Africa

Morgan, Eoin

England

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Dernbach, Jade

England