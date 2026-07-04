Follow us
Rossington, Adam
England
Wade, Matthew
Australia
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Southee, Tim
New Zealand
Williamson, Kane
Dawson, Liam
Neesham, Jimmy
Gleeson, Richard
Carlson, Kiran
Mitchell, Daryl
Wood, Mark
Marsh, Mitchell
Maxwell, Glenn
Inglis, Josh
Warner, David
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Mills, Tymal
Milne, Adam
Brevis, Dewald
South Africa
Turner, Ashton
Douthwaite, Daniel
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Pope, Ollie
McDermott, Ben
Wood, Luke
Fisher, Matthew
Critchley, Matt
Prest, Thomas James
USA
Rew, James
Russell, Andre
Jamaica
Hetmyer, Shimron
Guyana
Willey, David
Livingstone, Liam
Jennings, Keaton
Overton, Jamie
Worrall, Daniel
Smith, Jamie Luke
Taylor, Matt
Bairstow, Jonny
Chohan, Jafer
Wood, Chris
Simpson, John
Higgins, Ryan
Cracknell, Joe
Cullen, Blake
Pepper, Michael-Kyle
Reece, Luis
Madsen, Wayne
Hose, Adam
Bell-Drummond, Daniel
Bopara, Ravi
Crocombe, Henry T
Coles, James Matthew
Dickson, Sean
Morgan, Eoin
Pretorius, Lhuan-dre
Dernbach, Jade