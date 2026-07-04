Follow us
Jansen, Marco
South Africa
Miller, David
Little, Joshua
Ireland
Ferguson, Lockie
New Zealand
Pretorius, Dwaine
Ahmad, Qais
Afghanistan
Naseem Shah
Pakistan
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Cox, Jordan
England
Neesham, Jimmy
Kohler-Cadmore, Tom
Phillips, Glenn
Tribe, Asa Mark
Jersey
Henry, Matt
Woakes, Chris
Salt, Phil
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Ahmad, Noor
Ravindra, Rachin
Green, Chris
Richardson, Jhye
van der Merwe, Roelof
Netherlands
Cooke, Chris
Douthwaite, Daniel
Root, Joe
Short, Matt
Meredith, Riley
Cobb, Josh
Abell, Tom
Crane, Mason
Cook, Sam
Chad
Willey, David
Wells, Luke
Aspinwall, Tom
Clark, Jordan
Payne, David
Dale, Ajeet
Bairstow, Jonny
Milnes, Matt
Chohan, Jafer
Hull, Josh
Fletcher, Luke
Ball, Jake
Clarke, Joe
Eskinazi, Stevie
Walter, Paul Ian
Pennington, Dillon
White, Graeme
Zaib, Saif
Zimbabwe
Green, Ben
Kellaway, Benjamin Ian
Plunkett, Liam
Rampaul, Ravi
Trinidad and Tobago
ten Doeschate, Ryan