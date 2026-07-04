Welsh Fire Cricket Team Players

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Welsh Fire

Jansen, Marco

South Africa

Miller, David

South Africa

Little, Joshua

Ireland

Ferguson, Lockie

New Zealand

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmad, Qais

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Cox, Jordan

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Kohler-Cadmore, Tom

England

Phillips, Glenn

New Zealand

Tribe, Asa Mark

Jersey

Henry, Matt

New Zealand

Woakes, Chris

England

Salt, Phil

England

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ahmad, Noor

Afghanistan

Ravindra, Rachin

New Zealand

Green, Chris

Australia

Richardson, Jhye

Australia

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Cooke, Chris

England

Douthwaite, Daniel

England

Root, Joe

England

Short, Matt

Australia

Meredith, Riley

Australia

Cobb, Josh

England

Abell, Tom

England

Crane, Mason

England

Cook, Sam

Chad

Willey, David

England

Wells, Luke

England

Aspinwall, Tom

England

Clark, Jordan

England

Payne, David

England

Dale, Ajeet

England

Bairstow, Jonny

England

Milnes, Matt

England

Chohan, Jafer

England

Hull, Josh

England

Fletcher, Luke

England

Ball, Jake

England

Clarke, Joe

England

Eskinazi, Stevie

England

Walter, Paul Ian

England

Pennington, Dillon

England

White, Graeme

England

Zaib, Saif

Zimbabwe

Green, Ben

England

Kellaway, Benjamin Ian

England

Plunkett, Liam

England

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

ten Doeschate, Ryan

Netherlands