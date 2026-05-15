Squads Hampshire vs Nottinghamshire First class County Championship 15.05.2026

First class

HAM
HAM

(45 ov.) 152/6

NOT
NOT

Playing

HAM
HAM
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Slater Ben

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

James Lyndon

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Bench

HAM
HAM
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ahmed Farhan

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Howell Benny

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Lord Robert

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

Pocklington Joe

no information yet