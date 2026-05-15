Squads Hampshire vs Nottinghamshire First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gubbins Nick
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Slater Ben
batsman
Middleton Fletcha
batsman
McCann Freddie
batsman
Lehmann Jake
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Haynes Jack
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Verreynne Kyle
wicket keeper
Brown Ben
wicket keeper
James Lyndon
all rounder
Organ Felix
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Abbott Kyle
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Wheal Brad
bowler
Stone Olly
bowler
Baker Sonny
bowler
Tongue Josh
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cartwright Hilton
all rounder
Ahmed Farhan
no information yet
Currie Scott
bowler
Ali Mohammad
bowler
Dawson Liam
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Fuller James
all rounder
Giles Thomas Oliver
bowler
Jack Eddie
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Kelly Dominic
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Holland Travis Patrick
batsman
Mayes Ben
no information yet
Howell Benny
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Hutton Brett
bowler
Orr Ali
batsman
Lord Robert
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Martindale Ben
batsman
Turner John
bowler
McKerr Conor
bowler
Vince James
batsman
Moore Francis Henry
no information yet
Weatherley Joe
batsman
Munsey George
batsman
Wood Chris
bowler
Pennington Dillon
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Pocklington Joe
no information yet