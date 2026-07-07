Squads Nottinghamshire vs Somerset List a One-Day Cup 21.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Abell Tom
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Baird James
no information yet
Broad Stuart
bowler
Banton Tom
batsman
Carter Matthew
bowler
Campher Curtis
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Cassell Charlie
no information yet
Duckett Ben
wicket keeper
Davies Steven
wicket keeper
Fletcher Luke
bowler
Dickson Sean
batsman
Giles Thomas Oliver
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Hales Alex
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Hameed Haseeb
batsman
Harding Jack
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Henry Matt
bowler
Haynes Jack
batsman
Heywood Joe
no information yet
Henriques Moises
all rounder
Hildreth James
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Hill Finley James
all rounder
Hutton Brett
bowler
Khan Sajid
bowler
James Lyndon
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Keast Tom
batsman
Lammonby Tom
batsman
Langridge JT
bowler
Kitt Ben
bowler
Leach Jack
bowler
Lister Benjamin
bowler
Meredith Riley
bowler
Lord Robert
no information yet
Loten Thomas
batsman
Overton Craig
bowler
Martindale Ben
batsman
Pretorius Migael
bowler
McCann Freddie
batsman
Renshaw Matthew
batsman
McKerr Conor
bowler
Rew James
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
Rew Thomas
no information yet
Mullaney Steven
all rounder
Roberts Kian
no information yet
Munro Colin
batsman
Smeed Will
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Sodhi Ish
bowler
Pennington Dillon
bowler
Theedom James
no information yet
Pettman Toby
bowler
Thomas Joshua F
all rounder
Pipes David
no information yet
Umeed Andrew
batsman
Pocklington Joe
no information yet
van der Merwe Roelof
all rounder
Schadendorf Dane
batsman
Vaughan Archie M
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Slater Ben
batsman
Stone Olly
bowler
Tongue Josh
bowler
Wasim Imad
all rounder
Young Will
batsman
Match has not started yet