Squads Nottinghamshire vs Somerset List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

NOT
NOT
SOM
SOM

Playing

NOT
NOT
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Baird James

no information yet

Banton Tom

batsman

Campher Curtis

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Cassell Charlie

no information yet

Duckett Ben

wicket keeper

Davies Steven

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Heywood Joe

no information yet

Henriques Moises

all rounder

James Lyndon

all rounder

Keast Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Lord Robert

no information yet

Rew James

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Mullaney Steven

all rounder

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Pipes David

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Vaughan Archie M

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Wasim Imad

all rounder

Young Will

batsman

Bench

NOT
NOT
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet