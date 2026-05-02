Squads Chennai Super Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 02.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

160

MI
MI

159

Playing

CSK
CSK
MI
MI
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Patel Urvil

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Pandya Hardik

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Singh Gurjapneet

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Short Matt

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Bench

CSK
CSK
MI
MI
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Dhoni MS

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Mhatre Ayush

no information yet

Santner Mitchell

all rounder