Squads Chennai Super Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 02.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Rickelton Ryan
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Jacks Will
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Yadav Suryakumar
batsman
Dube Shivam
all rounder
Varma Tilak
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Pandya Hardik
all rounder
Overton Jamie
bowler
Bhagat Krish
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Boult Trent
bowler
Veer Prashant
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Ahmad Noor
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Singh Gurjapneet
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Short Matt
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Kumar Ashwani
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Chahar Rahul
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Dhoni MS
wicket keeper
Chahar Deepak
bowler
Ellis Nathan
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Foulkes Zak
batsman
Malewar Danish
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Markande Mayank
bowler
Henry Matt
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Khan Aman Hakim
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Mhatre Ayush
no information yet
Santner Mitchell
all rounder