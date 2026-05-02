Match details Chennai Super Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 02.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

160

MI
MI

159

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 02, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Brevis Dewald, Dube Shivam, Sharma Kartik, Overton Jamie, Ghosh Ramakrishna, Veer Prashant, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Choudhary Mukesh, Singh Gurjapneet, Hosein Akeal, Short Matt, Khan Sarfaraz
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Gopal Shreyas, Henry Matt, Khan Aman Hakim, Mhatre Ayush

Mumbai Indians Squad

PlayersRickelton Ryan, Jacks Will, Dhir Naman, Yadav Suryakumar, Varma Tilak, Pandya Hardik, Bhagat Krish, Boult Trent, Sharma Raghu, Bumrah Jasprit, Ghazanfar Allah Mohammad, Minz Robin, Bawa Raj Angad, Rawat Mayank, Thakur Shardul, Kumar Ashwani
BenchAnkolekar Atharva, Bosch Corbin, Chahar Deepak, De Kock Quinton, Malewar Danish, Markande Mayank, Rutherford Sherfane, Salahuddin Izhar Mohammed, Santner Mitchell, Sharma Rohit

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End