Match details Chennai Super Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 02.05.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Mumbai Indians won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 02, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Chennai Super Kings Squad
Mumbai Indians Squad
Venue Guide
|Stadium
|MA Chidambaram Stadium
|City
|Chennai
|Capacity
|38000
|Ends
|Anna Pavilion End
|Hosts to
|V Pattabhiraman Gate End