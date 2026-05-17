Squads Delhi Capitals vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 17.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahul KL
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Parakh Sahil
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Parag Riyan
all rounder
Miller David
batsman
Singh Ravi
no information yet
Patel Axar
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Tiwari Madhav
no information yet
Dubey Shubham
batsman
Starc Mitchell
bowler
Archer Jofra
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Milne Adam
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Vijay Tripurana
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Nair Karun
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Nissanka Pathum
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Chameera Dushmantha
bowler
Burger Nandre
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Nabi Aquib
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Natarajan Thangarasu
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Rana Nitish
batsman
Puthur Vignesh
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Sharma Sandeep
bowler