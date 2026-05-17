Squads Delhi Capitals vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 17.05.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

197

RR
RR

193

Playing

DC
DC
RR
RR
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Parakh Sahil

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Patel Axar

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Tiwari Madhav

no information yet

Sharma Brijesh

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Nair Karun

batsman

Nigam Vipraj

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

DC
DC
RR
RR
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder