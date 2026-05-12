Squads Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 12.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Head Travis
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Kishan Ishan
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Khan Rashid
bowler
Arora Salil
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Cummins Pat
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Malinga Eshan
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Hinge Praful
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Hussain Sakib
bowler
Kishore Sai
bowler
Verma Aniket
no information yet
Rawat Anuj
wicket keeper
Livingstone Liam
all rounder
Kushagra Kumar
wicket keeper
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Patel Harshal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Ansari Zeeshan
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Carse Brydon
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Raj Prithvi
bowler
Edwards Jack
batsman
Sharma Ashok
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Kumar Amit
no information yet
Suthar Manav
bowler
Mavi Shivam
bowler
Wood Luke
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Yadav Jayant
bowler
Payne David
bowler