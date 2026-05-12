Squads Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 12.05.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

168

SRH
SRH

86

Playing

GT
GT
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Kumar Shivang

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Bench

GT
GT
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Wood Luke

bowler

Mendis Kamindu

all rounder