Squads Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 16.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

247

GT
GT

218

Playing

KKR
KKR
GT
GT
First TeamSecond Team
Green Cameron

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Bench

KKR
KKR
GT
GT
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Kamra Daksh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Wood Luke

bowler

Seifert Tim

wicket keeper