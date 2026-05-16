Squads Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahane Ajinkya
batsman
Gill Shubman
batsman
Green Cameron
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Pandey Manish
batsman
Sundar Washington
all rounder
Singh Rinku
batsman
Holder Jason
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Khan Rashid
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Kishore Sai
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Siraj Mohammed
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Deep Akash
bowler
Banton Tom
batsman
Kamra Daksh
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Malik Umran
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Raj Prithvi
bowler
Rana Harshit
bowler
Sharma Ashok
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Sharma Ishant
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Suthar Manav
bowler
Saini Navdeep
bowler
Wood Luke
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Yadav Jayant
bowler
Solanki Prashant
bowler
Tripathi Rahul
batsman