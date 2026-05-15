Squads Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 15.05.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

188

CSK
CSK

187

Playing

LSG
LSG
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Pant Rishabh

wicket keeper

Sharma Kartik

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Ahmed Shahbaz

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Singh Gurjapneet

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Dube Shivam

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Short Matt

all rounder

Bench

LSG
LSG
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Dhoni MS

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Tiwari Naman

no information yet

Mhatre Ayush

no information yet