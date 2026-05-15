Squads Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marsh Mitchell
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Pooran Nicholas
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Markram Aiden
all rounder
Patel Urvil
wicket keeper
Pant Rishabh
wicket keeper
Sharma Kartik
no information yet
Choudhary M
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Samad Abdul
batsman
Veer Prashant
all rounder
Ahmed Shahbaz
all rounder
Kamboj Anshul
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Ahmad Noor
bowler
Yadav Mayank
bowler
Johnson Spencer
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Choudhary Mukesh
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Singh Gurjapneet
all rounder
Yadav Prince
no information yet
Dube Shivam
all rounder
Siddharth Manimaran
bowler
Hosein Akeal
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Khan Sarfaraz
batsman
Singh Himmat
batsman
Short Matt
all rounder
Badoni Ayush
batsman
Henry Matt
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ahmed Khaleel
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Chahar Rahul
bowler
Khan Avesh
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Khan Mohsin
bowler
Ellis Nathan
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Nortje Anrich
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Raghuwanshi Akshat
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Tiwari Naman
no information yet
Mhatre Ayush
no information yet