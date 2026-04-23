Squads Mumbai Indians vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 23.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Kock Quinton
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Yadav Suryakumar
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Pandya Hardik
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Varma Tilak
batsman
Dube Shivam
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Santner Mitchell
all rounder
Overton Jamie
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Ahmad Noor
bowler
Bhagat Krish
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Kumar Ashwani
batsman
Singh Gurjapneet
all rounder
Rawat Mayank
all rounder
Veer Prashant
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Short Matt
all rounder
Jacks Will
batsman
Henry Matt
bowler
Thakur Shardul
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Malewar Danish
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Chahar Rahul
bowler
Boult Trent
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Chahar Deepak
bowler
Ellis Nathan
bowler
Markande Mayank
bowler
Foulkes Zak
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Khan Aman Hakim
bowler
Sharma Raghu
bowler
Mhatre Ayush
no information yet
Sharma Rohit
batsman