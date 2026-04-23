Squads Mumbai Indians vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 23.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

104

CSK
CSK

207

Playing

MI
MI
CSK
CSK
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Santner Mitchell

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Short Matt

all rounder

Jacks Will

batsman

Thakur Shardul

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

MI
MI
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Dhoni MS

wicket keeper

Minz Robin

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Mhatre Ayush

no information yet