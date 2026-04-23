Match details Mumbai Indians vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 23.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

104

CSK
CSK

207

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 23, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Wankhede Stadium, Mumbai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mumbai Indians Squad

PlayersDe Kock Quinton, Dhir Naman, Yadav Suryakumar, Pandya Hardik, Varma Tilak, Rutherford Sherfane, Santner Mitchell, Bumrah Jasprit, Bhagat Krish, Ghazanfar Allah Mohammad, Kumar Ashwani, Rawat Mayank, Bawa Raj Angad, Jacks Will, Thakur Shardul, Malewar Danish
BenchAnkolekar Atharva, Bosch Corbin, Boult Trent, Chahar Deepak, Markande Mayank, Minz Robin, Rickelton Ryan, Salahuddin Izhar Mohammed, Sharma Raghu, Sharma Rohit

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Khan Sarfaraz, Brevis Dewald, Dube Shivam, Sharma Kartik, Overton Jamie, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Choudhary Mukesh, Singh Gurjapneet, Veer Prashant, Short Matt, Henry Matt, Hosein Akeal, Patel Urvil
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Khan Aman Hakim, Mhatre Ayush

Venue Guide

StadiumWankhede Stadium
CityMumbai
Capacity45000
EndsGarware Pavilion End
Hosts toTata End