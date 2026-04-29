Squads Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 29.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

243

SRH
SRH

249

Playing

MI
MI
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Rickelton Ryan

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Jacks Will

batsman

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Arora Salil

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Rawat Mayank

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Bawa Raj Angad

all rounder

Bench

MI
MI
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet