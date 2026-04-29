Squads Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 29.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rickelton Ryan
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Jacks Will
batsman
Head Travis
batsman
Dhir Naman
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Yadav Suryakumar
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Arora Salil
wicket keeper
Pandya Hardik
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Cummins Pat
bowler
Boult Trent
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Bumrah Jasprit
bowler
Hussain Sakib
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Hinge Praful
bowler
Kumar Ashwani
batsman
Malinga Eshan
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Sharma Raghu
bowler
Verma Aniket
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Bhagat Krish
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Bawa Raj Angad
all rounder
Patel Harshal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Ansari Zeeshan
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Carse Brydon
bowler
Chahar Deepak
bowler
Coetzee Gerald
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Malewar Danish
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Markande Mayank
bowler
Kumar Amit
no information yet
Rutherford Sherfane
batsman
Mavi Shivam
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Payne David
bowler
Sharma Rohit
batsman
Tarmale Onkar
no information yet