Match details Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 29.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

243

SRH
SRH

249

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 29, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Wankhede Stadium, Mumbai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mumbai Indians Squad

PlayersRickelton Ryan, Jacks Will, Dhir Naman, Yadav Suryakumar, Varma Tilak, Pandya Hardik, Minz Robin, Boult Trent, Bumrah Jasprit, Ghazanfar Allah Mohammad, Kumar Ashwani, Rawat Mayank, Sharma Raghu, Thakur Shardul, Bhagat Krish, Bawa Raj Angad
BenchAnkolekar Atharva, Bosch Corbin, Chahar Deepak, De Kock Quinton, Malewar Danish, Markande Mayank, Rutherford Sherfane, Salahuddin Izhar Mohammed, Santner Mitchell, Sharma Rohit

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Head Travis, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Reddy Nithish, Cummins Pat, Dubey Harsh Surendra, Hussain Sakib, Hinge Praful, Malinga Eshan, Sankaran Smaran Ravichandran, Verma Aniket, Livingstone Liam, Kumar Shivang, Patel Harshal
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Coetzee Gerald, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Venue Guide

StadiumWankhede Stadium
CityMumbai
Capacity45000
EndsGarware Pavilion End
Hosts toTata End