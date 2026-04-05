Squads Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.04.2026

T20M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
RCB

250

CSK
CSK

207

Playing

RCB
RCB
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Salt Phil

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Mhatre Ayush

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Dube Shivam

all rounder

David Tim

batsman

Veer Prashant

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Bench

RCB
RCB
CSK
CSK
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Dhoni MS

wicket keeper

Deswal Satvik

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder