Squads Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 05.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Salt Phil
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Mhatre Ayush
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Dube Shivam
all rounder
David Tim
batsman
Veer Prashant
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Overton Jamie
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Henry Matt
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Kamboj Anshul
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Sharma Suyash
bowler
Sharma Kartik
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Chouhan Kanishk
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Choudhary Mukesh
bowler
Dayal Yash
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Deswal Satvik
no information yet
Ellis Nathan
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Foulkes Zak
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Malhotra Vihaan
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Hosein Akeal
bowler
Salam Rasikh
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Patel Urvil
wicket keeper
Thushara Nuwan
bowler
Short Matt
all rounder
Yadav Mangesh
all rounder
Singh Gurjapneet
all rounder