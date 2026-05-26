Squads Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 26.05.2026

T20HPCA Stadium, Bangalore
RCB
RCB

254

GT
GT

162

Playing

RCB
RCB
GT
GT
First TeamSecond Team
Sindhu Nishant

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Pandya Krunal

all rounder

David Tim

batsman

Holder Jason

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Abhinandan

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Bench

RCB
RCB
GT
GT
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Banton Tom

batsman

Deswal Satvik

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Wood Luke

bowler