Squads Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iyer Venkatesh
all rounder
Gill Shubman
batsman
Kohli Virat
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Patidar Rajat
batsman
Sundar Washington
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
David Tim
batsman
Holder Jason
all rounder
Sharma Jitesh
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Salam Rasikh
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Duffy Jacob
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Chouhan Kanishk
no information yet
Phillips Glenn
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Rawat Anuj
wicket keeper
Singh Abhinandan
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Kishore Sai
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Banton Tom
batsman
Dayal Yash
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Deswal Satvik
no information yet
Khan Shahrukh
batsman
Malhotra Vihaan
batsman
Raj Prithvi
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Sharma Ashok
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Sharma Ishant
bowler
Sharma Suyash
bowler
Suthar Manav
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Wood Luke
bowler
Yadav Mangesh
all rounder
Yadav Jayant
bowler