Squads Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 10.05.2026

T20Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
RCB

167

MI
MI

166

Playing

RCB
RCB
MI
MI
First TeamSecond Team
Rickelton Ryan

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

David Tim

batsman

Jacks Will

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Bench

RCB
RCB
MI
MI
First TeamSecond Team
Chouhan Kanishk

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Deswal Satvik

no information yet

De Kock Quinton

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Rawat Mayank

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Santner Mitchell

all rounder