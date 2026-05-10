Squads Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 10.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kohli Virat
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Dhir Naman
bowler
Patidar Rajat
batsman
Yadav Suryakumar
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
David Tim
batsman
Jacks Will
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Chahar Deepak
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Salam Rasikh
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Sharma Raghu
bowler
Sharma Suyash
bowler
Sharma Rohit
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Chouhan Kanishk
no information yet
Ankolekar Atharva
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Bhagat Krish
bowler
Dayal Yash
bowler
Boult Trent
bowler
Deswal Satvik
no information yet
De Kock Quinton
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Kumar Ashwani
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Malewar Danish
batsman
Malhotra Vihaan
batsman
Markande Mayank
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Salt Phil
wicket keeper
Pandya Hardik
all rounder
Singh Abhinandan
no information yet
Rawat Mayank
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Yadav Mangesh
all rounder
Santner Mitchell
all rounder