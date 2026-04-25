Squads Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jaiswal Yashasvi
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Parag Riyan
all rounder
Arora Salil
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Verma Aniket
no information yet
Ferreira Donovan
wicket keeper
Reddy Nithish
batsman
Jadeja Ravindra
all rounder
Cummins Pat
bowler
Archer Jofra
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Hussain Sakib
bowler
Burger Nandre
bowler
Malinga Eshan
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Hinge Praful
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Singh Ravi
no information yet
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Sharma Sandeep
bowler
Patel Harshal
bowler
Dubey Shubham
batsman
Head Travis
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Curran Sam
all rounder
Ansari Zeeshan
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Carse Brydon
bowler
Milne Adam
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Mishra Sushant
bowler
Edwards Jack
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Punja Yash Raj
no information yet
Kumar Amit
no information yet
Puthur Vignesh
batsman
Mavi Shivam
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Payne David
bowler