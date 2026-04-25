Squads Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 25.04.2026

T20Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
RR

228

SRH
SRH

229

Playing

RR
RR
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Verma Aniket

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Sharma Brijesh

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Bench

RR
RR
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Fuletra Krains

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder