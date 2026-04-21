Squads Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 21.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Rahul KL
batsman
Head Travis
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Patel Axar
all rounder
Arora Salil
wicket keeper
Miller David
batsman
Verma Aniket
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Reddy Nithish
batsman
Rana Nitish
batsman
Kumar Shivang
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Hussain Sakib
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Malinga Eshan
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Carse Brydon
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Coetzee Gerald
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Cummins Pat
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Edwards Jack
batsman
Nabi Aquib
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Nair Karun
batsman
Hinge Praful
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Kumar Amit
no information yet
Parikh Sahil
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Porel Abhishek
wicket keeper
Mavi Shivam
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Mendis Kamindu
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Patel Harshal
bowler
Starc Mitchell
bowler
Payne David
bowler
Tiwari Madhav
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Vijay Tripurana
bowler
Tarmale Onkar
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler