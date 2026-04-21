Squads Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 21.04.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

242

DC
DC

195

Playing

SRH
SRH
DC
DC
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Rahul KL

batsman

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Verma Aniket

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Bench

SRH
SRH
DC
DC
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Nair Karun

batsman

Nigam Vipraj

all rounder

Kumar Amit

no information yet

Parikh Sahil

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet