Fairbreak Invitational, Women Cricket Tournament Players

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Fairbreak Invitational, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Norris, Tara

England

Burns, Erin

Australia

van Niekerk, Dane

South Africa

Ismail, Shabnim

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Wolvaardt, Laura

South Africa

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Winfield, Lauren

England

Sciver-Brunt, Katherine Helen

England

Maroof, Bismah

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Shukla, Gunjan

Sweden

Kalis, Sterre

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

Villani, Elyse

Australia

Carey, Nicola

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Tomlinson, Kerry-Anne

Netherlands

Kerr, JM

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Ahmed, Rumana

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Zepeda, Andrea-Mae

Austria

Tippoch, Sornnarin

Thailand

Hill, Mariko

Hong Kong, China

Gough, Tina

Germany

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Arua, Kaia

Papua New Guinea

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Gurung, Anju

Bhutan

Miles, Natasha

England

Duraisingam, Winifred

Malaysia

Rana, Sita

Nepal

Taylor, Stafanie

Jamaica

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Bibi, Maryam

Hong Kong, China

Dowse, Ariana

England

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

du Preez, Mignon

South Africa

Shahzad, Shanzeen

Hong Kong, China

Bryce, Kathryn

Scotland

Ruma, Tanya

Papua New Guinea

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Sriharsha, Sindhu

USA

Khan, Yasmeen

Namibia

Rohit, Esha

Litchfield, Phoebe

Australia

Martinez, Mariana

Argentina

Johnston, Ellie

Australia

Mir, Sana

Pakistan

Farrant, Tash

England

Lewis, Gaby

Ireland

Mack, Katie

Australia

Kodali, Geetika

USA

Chan, Ka Ying

Hong Kong, China

Omar, Maryam

Kuwait

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Chhetry, Rubina

Nepal

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Sahar, Iqra

Hong Kong, China

Cardoso, Laura

Brazil

Venkatesh, Ruchitha

Avery, Roberta

Chan, Betty

Hong Kong, China

Boochatham, Nattaya

Thailand

Daswani, Yasmin

Hong Kong, China

Miyaji, Shizuka

Japan

Chantam, Nattakan

Thailand

Bryce, Sarah

Scotland

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Patel, Nensi

New Zealand

Bhogle, Gargi

USA

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Kano, Akari

Japan

Elysa, Mas

Malaysia

To, Yee Shan

Hong Kong, China

Jimmy, Sibona

Papua New Guinea

Gill, Keenu

Hong Kong, China