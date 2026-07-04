T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final Cricket Tournament Players

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T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final

Kirton, Nicholas

Canada

Ahir, Nikunj

Panama

Ahir, Anilkumar Natubhai

Panama

Bham, Abdullah

Panama

Sohel Patel, Mohmad

Panama

Ahir, Khengarbhai

Panama

Patel, Faizan

Panama

Ahir, Rahul

Panama

Jasat, Mahmud Bhana

Panama

Taylor, Gregory

Bahamas

Taylor, Marc

Bahamas

Jemison, Julio

Bahamas

Burrows, Keith

Bahamas

Wheatley, Dwight

Bahamas

Goud, Sandeep

Bahamas

Hinds, Kervon

Bahamas

Benn, Festus

Bahamas

Haven, Everette

Bahamas

Manders, Arnold

Bermuda

Jones, Malachi

Bermuda

Fray, Terryn

Bermuda

Smith, Sinclair

Bermuda

Manders, Tre

Bermuda

Leverock, Kamau

Bermuda

Pitcher, Justin

Bermuda

Rawlins, Delray

Bermuda

Brangman, Derrick

Bermuda

Burgess, Zeko

Bermuda

Trott, Charles

Bermuda

Darrell, Jabari

Bermuda

Sabir, Dominic

Bermuda

Albertze, JD

Bermuda

Richardson, Jarryd

Bermuda

Taylor, Troy

Cayman Islands

Wright, Conroy

Cayman Islands

Sealy, Ramon

Cayman Islands

De Alwis, Sacha

Cayman Islands

Ifill, Alistair

Cayman Islands

Willis, Omar

Cayman Islands

Chin, Paul

Cayman Islands

Heron, Patrick

Cayman Islands

Manning, Paul

Cayman Islands

Wright, Adrian

Cayman Islands

Corbin, Brian

Cayman Islands

Osinde, Henry

Canada

Gordon, Jeremy

Canada

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Singh, Pargat

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Khalid, Ammar

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Sidhu, Gurpal Singh

Singh, Jaskaran

India

Patel, Mihir

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Singh, Pargat

India

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Proctor, Jermal

Bermuda

Outerbridge, Cejay

Bermuda

Douglas, Allan

Bermuda

Gaonkar, Laxman

Panama

Ebrahim, Yusuf

Panama

Data, Mahmad

Panama

Bhana, Mahmud

Panama

Ahir, Nikunjh

Panama

Bhoola, Abdulla

Panama

Bhana, Ibrahim

Panama

Ahir, Jay

Panama

Dunka, Romeo

Cayman islands

Morris, Alessandro

Cayman islands

Naidoo, Akshay Reddy

Cayman islands

Bazil, Kevon

Cayman islands

Ahir, Sohilkumar

Panama

Balraj, Christopher

Cayman Islands

Manivannan, Mohan

Cayman Islands

Stovell, Dion

Bermuda

Walker, Macquille

Bermuda

Richardson, Alje

Bermuda

Patel, Ansh

Canada

Fubler, Kevon

Bermuda

Bascome, Onais

Bermuda

Dore, Alex

Bermuda

Smith, Chare

Bermuda

Smith, Jonte

Bermuda

Weakley, Dwight

Bahamas

Harris, Antonio

Bahamas

Nair, Ashok

Bahamas

Duff, Eugene

Bahamas

Ebanks, Ronald

Cayman islands

Baker, Jermaine

Cayman islands

Foster, Sam

Cayman islands

Walker, Rickel

Cayman islands

Gallimore, Javelle

Pitcher, JE

Bermuda

Scotland, Marcus Jamison

Barry, Jonathan

Bahamas

Fowler, Shawn

Bahamas

Gulati, Akash

Bahamas

Ali, Nadeem

Sharma, Shivam

Canada

Codner, Davion

Ebanks, Kervin

Cayman islands

Dhar, Anubhav