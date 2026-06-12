Squads Lancashire vs Kent First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jennings Keaton
batsman
Finch Harry
batsman
Singh Harry
all rounder
Dawkins Ben
no information yet
Bohannon Josh
batsman
Northeast Sam
batsman
Harris Marcus
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Singh Ekansh
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Moores Joe
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Balderson George Philip
all rounder
Dudgeon Keith
bowler
Bailey Tom
bowler
Milnes Matt
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Anderson James
bowler
Parkinson Matt
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Barnard Charlie
bowler
Cohen Michael
bowler
Bell George
wicket keeper
Compton Ben
batsman
Blatherwick Jack
bowler
Crawley Zak
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Curtiss Olly
no information yet
Coughlin Paul
all rounder
Denly Jaydn
all rounder
Dale Ajeet
bowler
Denly Joe
batsman
Flintoff Rocky
no information yet
Evison Joey
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Flintoff Corey Leigh
no information yet
Green Chris
bowler
Jas Singh
bowler
Hartley Tom
bowler
Klaassen Fred
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Muthusamy Senuran
all rounder
Jones Michael
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Quinn Matt
bowler
Phillip Anderson
bowler
Rogers Tom
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Stewart Grant
all rounder
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Stuurman Glenton
bowler
Sutton Oliver William
no information yet
Taylor James
bowler
Wells Luke
batsman
Wood Luke
bowler