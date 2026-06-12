Squads Lancashire vs Kent First class County Championship 12.06.2026

First class

LAN
LAN

(9 ov.) 17/2

KEN
KEN

178

Playing

LAN
LAN
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Singh Harry

all rounder

Dawkins Ben

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Singh Ekansh

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Moores Joe

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Aspinwall Tom

all rounder

Bench

LAN
LAN
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Bell George

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Curtiss Olly

no information yet

Coughlin Paul

all rounder

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Flintoff Rocky

no information yet

Evison Joey

all rounder

Flintoff Corey Leigh

no information yet

Jas Singh

bowler

Hurst Matthew

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Stewart Grant

all rounder

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Sutton Oliver William

no information yet

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler