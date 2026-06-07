Squads Surrey vs Hampshire First class County Championship 07.06.2026

First class

SUR
SUR

421

HAM
HAM

(5 ov.) 17/0

Playing

SUR
SUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Burns Rory

batsman

Orr Ali

batsman

Pope Ollie

batsman

Jacks Will

batsman

Curran Sam

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Fuller James

all rounder

Bench

SUR
SUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Blake Josh

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Mayes Ben

no information yet

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Patel Ryan

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet