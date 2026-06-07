Squads Surrey vs Hampshire First class County Championship 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burns Rory
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Sibley Dominic
batsman
Gubbins Nick
batsman
Lawrence Dan
batsman
Orr Ali
batsman
Pope Ollie
batsman
Lehmann Jake
batsman
Jacks Will
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Curran Sam
all rounder
Brown Ben
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Organ Felix
batsman
Fisher Matthew
bowler
Fuller James
all rounder
Taylor James
bowler
Abbott Kyle
bowler
Topley Reece
bowler
Baker Sonny
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Albert Ralphie
no information yet
Currie Scott
bowler
Barnwell Nathan
bowler
Dawson Liam
all rounder
Blake Josh
batsman
Jack Eddie
bowler
Chahar Rahul
bowler
Kelly Dominic
bowler
Ealham Thomas Mark
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Foakes Ben
wicket keeper
Mayes Ben
no information yet
French Alex
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Neal Andrew
no information yet
Lawes Thomas Edward
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Majid Yousef
bowler
Turner John
bowler
Patel Ryan
batsman
Vince James
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Weatherley Joe
batsman
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Wood Chris
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Yusuf Codi Ethan
bowler