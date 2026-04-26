Match details Chennai Super Kings vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 26.04.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Gujarat Titans won the toss and opt to bat
|Time:
|Sunday, April 26, 2026 10:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Chennai Super Kings Squad
Gujarat Titans Squad
Venue Guide
|Stadium
|MA Chidambaram Stadium
|City
|Chennai
|Capacity
|38000
|Ends
|Anna Pavilion End
|Hosts to
|V Pattabhiraman Gate End