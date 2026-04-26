Match details Chennai Super Kings vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 26.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

158

GT
GT

162

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Gujarat Titans won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 26, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Brevis Dewald, Dube Shivam, Sharma Kartik, Overton Jamie, Hosein Akeal, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Singh Gurjapneet, Khan Sarfaraz, Choudhary Mukesh, Veer Prashant, Short Matt
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Khan Aman Hakim, Mhatre Ayush

Gujarat Titans Squad

PlayersSudharsan Sai, Gill Shubman, Buttler Jos, Khan Shahrukh, Sundar Washington, Holder Jason, Khan Rashid, Khan Mohd Arshad, Rabada Kagiso, Siraj Mohammed, Suthar Manav, Phillips Glenn, Rawat Anuj, Khejroliya Kulwant, Sindhu Nishant, Tewatia Rahul
BenchBanton Tom, Brar Gurnoor, Kishore Sai, Krishna Prasidh, Kushagra Kumar, Raj Prithvi, Sharma Ashok, Sharma Ishant, Wood Luke, Yadav Jayant

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End