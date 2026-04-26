Squads Chennai Super Kings vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 26.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

158

GT
GT

162

Playing

CSK
CSK
GT
GT
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Holder Jason

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Veer Prashant

all rounder

Short Matt

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Bench

CSK
CSK
GT
GT
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Dhoni MS

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Wood Luke

bowler

Mhatre Ayush

no information yet