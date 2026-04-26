Squads Chennai Super Kings vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 26.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Sudharsan Sai
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Gill Shubman
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Dube Shivam
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Sharma Kartik
no information yet
Holder Jason
all rounder
Overton Jamie
bowler
Khan Rashid
bowler
Hosein Akeal
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Ahmad Noor
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Siraj Mohammed
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Suthar Manav
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Choudhary Mukesh
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Veer Prashant
all rounder
Khejroliya Kulwant
bowler
Short Matt
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Banton Tom
batsman
Chahar Rahul
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Dhoni MS
wicket keeper
Kishore Sai
bowler
Ellis Nathan
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Foulkes Zak
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Raj Prithvi
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Sharma Ashok
bowler
Henry Matt
bowler
Sharma Ishant
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Wood Luke
bowler
Mhatre Ayush
no information yet
Yadav Jayant
bowler