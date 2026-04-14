Squads Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 14.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Rahane Ajinkya
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Mhatre Ayush
no information yet
Green Cameron
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Singh Rinku
batsman
Dube Shivam
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Overton Jamie
bowler
Narine Sunil
all rounder
Kamboj Anshul
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Ahmed Khaleel
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Arora Vaibhav
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Chahar Rahul
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Choudhary Mukesh
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Dhoni MS
wicket keeper
Deep Akash
bowler
Ellis Nathan
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Foulkes Zak
batsman
Kamra Daksh
no information yet
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Malik Umran
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Henry Matt
bowler
Pandey Manish
batsman
Hosein Akeal
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Rana Harshit
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Ranjan Sarthak
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Short Matt
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Veer Prashant
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper