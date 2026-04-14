Squads Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 14.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

192

KKR
KKR

160

Playing

CSK
CSK
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Mhatre Ayush

no information yet

Green Cameron

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

Bench

CSK
CSK
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhoni MS

wicket keeper

Kamra Daksh

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Sharma Kartik

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Short Matt

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper