Match details Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 14.04.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

192

KKR
KKR

160

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, April 14, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Mhatre Ayush, Brevis Dewald, Dube Shivam, Khan Sarfaraz, Overton Jamie, Kamboj Anshul, Ahmad Noor, Ahmed Khaleel, Singh Gurjapneet
BenchChahar Rahul, Choudhary Mukesh, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Hosein Akeal, Khan Aman Hakim, Patel Urvil, Sharma Kartik, Short Matt, Veer Prashant

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Raghuvanshi Angkrish, Green Cameron, Singh Rinku, Powell Rovman, Singh Ramandeep, Narine Sunil, Roy Anukul, Chakravarthy Varun, Tyagi Kartik, Arora Vaibhav
BenchAllen Finn, Dahiya Tejasvi, Deep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pandey Manish, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Saini Navdeep, Seifert Tim, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End