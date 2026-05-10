Match details Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 10.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

208

LSG
LSG

203

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Chennai Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 10, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Sharma Kartik, Brevis Dewald, Dube Shivam, Overton Jamie, Hosein Akeal, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Veer Prashant, Choudhary Mukesh, Singh Gurjapneet, Short Matt, Khan Sarfaraz, Madhwal Akash
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Khan Aman Hakim, Mhatre Ayush

Lucknow Super Giants Squad

PlayersMarsh Mitchell, Pooran Nicholas, Markram Aiden, Pant Rishabh, Raghuwanshi Akshat, Singh Himmat, Ahmed Shahbaz, Shami Mohammed, Yadav Prince, Khan Avesh, Singh Rathi Digvesh, Inglis Josh, Choudhary M, Samad Abdul, Siddharth Manimaran, Yadav Mayank
BenchBadoni Ayush, Breetzke Matthew, Hasaranga Wanindu, Khan Mohsin, Kulkarni Arshin, Nortje Anrich, Singh Akash Maharaj, Tendulkar Arjun Sachin, Tiwari Naman

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End