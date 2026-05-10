Squads Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 10.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Samson Sanju
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Patel Urvil
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
Sharma Kartik
no information yet
Pant Rishabh
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Raghuwanshi Akshat
batsman
Dube Shivam
all rounder
Singh Himmat
batsman
Overton Jamie
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Shami Mohammed
bowler
Ahmad Noor
bowler
Yadav Prince
no information yet
Kamboj Anshul
all rounder
Khan Avesh
bowler
Veer Prashant
all rounder
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Choudhary Mukesh
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Singh Gurjapneet
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Samad Abdul
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Siddharth Manimaran
bowler
Madhwal Akash
bowler
Yadav Mayank
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Badoni Ayush
batsman
Chahar Rahul
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dhoni MS
wicket keeper
Hasaranga Wanindu
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Khan Mohsin
bowler
Foulkes Zak
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Singh Akash Maharaj
no information yet
Henry Matt
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Tiwari Naman
no information yet
Mhatre Ayush
no information yet