Squads Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 10.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

208

LSG
LSG

203

Playing

CSK
CSK
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Samson Sanju

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Ahmed Shahbaz

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Singh Gurjapneet

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Bench

CSK
CSK
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Dhoni MS

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Tiwari Naman

no information yet

Mhatre Ayush

no information yet