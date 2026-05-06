Match details Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.05.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Punjab Kings won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 06, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sunrisers Hyderabad Squad
Punjab Kings Squad
Venue Guide
|Stadium
|Rajiv Gandhi International Stadium
|City
|Hyderabad
|Capacity
|55000
|Ends
|Shiv lal Yadav End
|Hosts to
|VVS Laxman End