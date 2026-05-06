Match details Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

235

PBKS
PBKS

202

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Punjab Kings won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 06, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Head Travis, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Sankaran Smaran Ravichandran, Reddy Nithish, Cummins Pat, Kumar Shivang, Malinga Eshan, Hussain Sakib, Verma Aniket, Hinge Praful, Livingstone Liam, Patel Harshal, Dubey Harsh Surendra
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Coetzee Gerald, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Punjab Kings Squad

PlayersSingh Prabhsimran, Connolly Cooper, Iyer Shreyas, Singh Shashank, Shedge Suryansh, Stoinis Marcus, Jansen Marco, Ferguson Lockie, Vyshak Vijaykumar, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Arya Priyansh, Brar Harpreet, Bartlett Xavier, Vinod Vishnu, Khan Musheer
BenchAvinash P, Dubey Praveen, Dwarshuis Ben, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Singh Harnoor, Thakur Yash, Wadhera Nehal

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End